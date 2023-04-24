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В Одесі сьогодні масове знеструмлення: у чому причина

24 квітня 2023 12:50
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
В Одесі сьогодні масове знеструмлення: енергетики проводять ремонтні роботи
Бригада енергетиків працює на об’єкті. Фото: ДТЕК Одеські електромережі
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи. Під час їх проведень буде відсутнє електропостачання на декотрих  вулицях.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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ДТЕК проводить сьогодні планові ремонтно-відновлювальні роботи з відключенням абонентів за наступними адресами:

Південний РЕМ

  • Райдужний масив, 23, 24 до 19:00 

Північний РЕМ

  • 1-й Лузанівський провулок, 1-11, 2-й Лузанівський провулок, 1-5, Івана Мазепи, 4-30, Лузанівська, 21-51, Матюшенка, 25-58, Мациєвської,  17-44, Мациєвської узвіз, 25А, Миколаївська дорога, 229-249, П. Івахненка, 1-41, Салтикова-Щедріна, 3- 26, О. Хорошенко, 21-53, Слобідська,  23-44, Слобідський узвіз, 27Б, 29, Цимлянська, 17-46, Яші Гордієнка, 31-70 до 18.00 
  • Гладкова, 78-293, Республіканська, 190-287, Хаджибейська дорога,  295-423 до 19:00  

Центральний РЕМ 

  • Авіаційна, 1, 1/5, Багрицького,  50-75, Бреуса, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8,  61/9, Весіння, 4-41, Герцена, 2-9, Герцена провулок, 2-51, Глиняна, 27-48, Єфімова, 2-49, Кордонна, 49, Косовський провулок, 3-8, Люстдорфська дорога, 2Б, 4Б, 4В, Малиновського Маршала, 66-92, Маршала Бабаджаняна, 1-29, Нова, 7 Парашутний провулок, 1-8 Б, Перовської Софії, 27-48, Пішеніна Федіра, 8-59, Поїзда, 5,  6, Рекордний провулок, 1-7, С. Ріхтера, 131, 148а, Січневий провулок, 3, Січневого повстання  провулок, 7, Скворцова, 15-22, Складська, 2, 2/4, Старицького,  20/1, 2, 3, 4, Старицького, 12, Тимошенка, 39-42, Фігнер Віри, 11-26, Чернишевського, 1-26, Шота Руставелі, 23А-53/1 до 19:00.

Орієнтовно після 19:00 електропостачання повернеться у будинки одеситів.

Нагадаємо, після останньої атаки дронами енергосистема Одещини залишається в нормі. Необхідності в обмеженні споживачів електрикою немає.

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