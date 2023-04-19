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Нічна атака безпілотників на Одещину не мала наслідків для енергосистеми, — Укренерго

19 квітня 2023 12:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Нічна атака безпілотників на Одещину не мала наслідків для енергосистеми
Енергетики працюють на високовольтних лініях. Фото: Facebook ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Після нічної атаки дронами енергосистема Одещини залишається в нормі. Необхідності в обмеженні споживачів електрикою немає.

Про це повідомили у НЕК "Укренерго".

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За заявою енергетиків в енергосистемі зберігається достатній резерв потужності.

"Обмежень в місті на області немає. Виробництво електроенергії повністю забезпечує потребу споживачів", — зазначають в енергокомпанії.

Найскладніша ситуація

Складна ситуація з енергопостачанням залишається вздовж лінії фронту. Вчора вкотре під обстріл росіян потрапили розподільчі мережі на Донеччині. Ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак, пріоритетом залишається відновлення надійності живлення.

"Зелена енергетика"

Вітрові та сонячні електростанції відіграли немалу роль у стабілізації енергосистеми регіону. Саме ці об’єкти генерації допомогли отримувати додаткові мегават/години, які розподіляються між клієнтами. 

Зазначимо, тяжка зима, довготривалі блекаути вже позаду. Одеса та Одеський район зазнали найбільших пошкоджень від ворожих обстрілів. Втім наразі блекаути не загрожують регіону. 

Наразі ліміти від НЕК "Укренерго" відсутні. Однак у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Вони будуть відбуватись згідно з стабілізаційними графіками. Перевірити інформацію щодо поточних відключень та ознайомитися з графіком можна за посиланням

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК планує змонтувати понад 60 тисяч розумних лічильників. Прилади обліку з’являться в Одесі, Подільському, Ізмаїльському та Білгород-Дністровському районах.

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