Ночная атака беспилотников в Одесскую область не имела последствий для энергосистемы

Энергетики работают на высоковольтных линиях. Фото: Facebook ДТЭК

После ночной атаки дронами энергосистема Одесчины остается в норме. Необходимости в ограничении потребителей электричеством нет.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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По заявлению энергетиков, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.

"Ограничений в городе на области нет. Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей", — отмечают в энергокомпании.

Самая сложная ситуация

Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания.

"Зеленая энергетика"

Ветровые и солнечные электростанции сыграли большую роль в стабилизации энергосистемы региона. Именно эти объекты генерации помогли получать дополнительные мегаватт/часы, распределяемые между клиентами.

Отметим, тяжелая зима, долговременные блэкауты уже позади. Одесса и Одесский район получили наибольшие повреждения от вражеских обстрелов. Впрочем, сейчас блекауты не угрожают региону.

Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Напомним, в 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.