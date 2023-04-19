Ночная атака беспилотников в Одесскую область не имела последствий для энергосистемы

Ночная атака беспилотников на Одесчину не имела последствий для энергосистемы, — Укрэнерго
После ночной атаки дронами энергосистема Одесчины остается в норме. Необходимости в ограничении потребителей электричеством нет.
Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".
По заявлению энергетиков, в энергосистеме сохраняется достаточный резерв мощности.
"Ограничений в городе на области нет. Производство электроэнергии полностью обеспечивает потребность потребителей", — отмечают в энергокомпании.
Самая сложная ситуация
Сложная ситуация с энергоснабжением остается вдоль линии фронта. Вчера в очередной раз под обстрел россиян попали распределительные сети в Донецкой области. Ремонтные бригады работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам, приоритетом остается восстановление надежности питания.
"Зеленая энергетика"
Ветровые и солнечные электростанции сыграли большую роль в стабилизации энергосистемы региона. Именно эти объекты генерации помогли получать дополнительные мегаватт/часы, распределяемые между клиентами.
Отметим, тяжелая зима, долговременные блэкауты уже позади. Одесса и Одесский район получили наибольшие повреждения от вражеских обстрелов. Впрочем, сейчас блекауты не угрожают региону.
Пока лимиты от НЭК "Укрэнерго" отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут проходить согласно стабилизационным графикам. Проверить информацию о текущих отключениях и ознакомиться с графиком можно по ссылке.
Напомним, в 2023 году ДТЭК планирует смонтировать более 60 тысяч умных счетчиков. Приборы учета появятся в Одессе, Подольском, Измаильском и Белгород-Днестровском районах.