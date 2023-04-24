В Одессе сегодня массовое обесточивание: энергетики производят ремонтные работы

Бригада энергетиков работает на объекте. Фото: ДТЭК Одесские электросети

ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы. Во время их проведения отсутствует электроснабжение на некоторых улицах.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:

Южный РЭС

Радужный массив, 23, 24 до 19:00

Северный РЭС

1-й Лузановский переулок, 1-11, 2-й Лузановский переулок, 1-5, Ивана Мазепы, 4-30, Лузановская, 21-51, Матюшенко, 25-58, Мациевской, 17-44, Мациевский спуск, 25А, Николаевская дорога, 229-249, П. Ивахненко, 1-41, Салтыкова-Щедрина, 3-26, О. Хорошенко, 21-53, Слободская, 23-44, Слободской спуск, 27Б, 29, Цимлянская, 6-17- Яши Гордиенко, 31-70 до 18.00

Гладкова, 78-293, Республиканская, 190-287, Хаджибейская дорога, 295-423 до 19:00

Центральный РЭС

Авиационная, 1, 1/5, Багрицкого, 50-75, Бреуса, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, Весенняя, 4-41, Герцена, 2-9, Герцена переулок , 2-51, Глиняна, 27-48, Ефимова, 2-49, Кордонная, 49, Косовский переулок, 3-8, Люстдорфская дорога, 2Б, 4Б, 4В, Малиновского Маршала, 66-92, Маршала Бабаджаняна, 1, Новая, 7 Парашютный переулок, 1-8 Б, Перовской Софии, 27-48, Пишенина Федира, 8-59, Поезда, 5, 6, Рекордный переулок, 1-7, С. Рихтера, 131, 148а, Январский пров., Январского восстания переулок, 7, Скворцова, 15-22, Складская, 2, 2/4, Старицкого, 20/1, 2, 3, 4, Старицкого, 12, Тимошенко, 39-42, Фигнер Веры, 11-26, Чернышевского, 1-26, Шота Руставели, 23А-53/1 до 19:00.

Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.

Напомним, после последней атаки дронами энергосистема Одесщины остается в норме. Необходимости в ограничении потребителей электричеством нет.