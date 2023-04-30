Некоторые одесситы сегодня останутся без света

Сегодня у части одесситов не будет света: где именно
Сегодня, 30 апреля, в Одессе пройдут ремонтно-восстановительные работы от ДТЭК. Поэтому на некоторых улицах города будет отсутствовать электроснабжение.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:
- ул. Выездная,
- Дорстроя пер.,
- ул. Партизанская,
- ул. Станкостроительная,
- ул. Столбовая.
Работы планируют окончить к 15.00.
- ул. 1-я Ползунова,
- 1-й Ползунова пер.,
- ул. Бородинская,
- ул. Горизонтальная,
- ул. Магистрально,
- ул. Николая Аркаса,
- ул. Нескучно,
- ул. Патриотическая,
- ул. Петра Лещенко,
- ул. Северная,
- ул. Ползунова,
- ул. Ученическая,
- Черновицкий пер.,
- ул. Чуматько.
Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.
Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.