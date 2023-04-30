Некоторые одесситы сегодня останутся без света

Энергетик работает на высоковольтных линиях. Фото: ДТЭК

Сегодня, 30 апреля, в Одессе пройдут ремонтно-восстановительные работы от ДТЭК. Поэтому на некоторых улицах города будет отсутствовать электроснабжение.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:

ул. Выездная,

Дорстроя пер.,

ул. Партизанская,

ул. Станкостроительная,

ул. Столбовая.

Работы планируют окончить к 15.00.

ул. 1-я Ползунова,

1-й Ползунова пер.,

ул. Бородинская,

ул. Горизонтальная,

ул. Магистрально,

ул. Николая Аркаса,

ул. Нескучно,

ул. Патриотическая,

ул. Петра Лещенко,

ул. Северная,

ул. Ползунова,

ул. Ученическая,

Черновицкий пер.,

ул. Чуматько.

Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.