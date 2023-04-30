Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сегодня у части одесситов не будет света: где именно arrow

Сегодня у части одесситов не будет света: где именно

30 апреля 2023 10:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Некоторые одесситы сегодня останутся без света
Энергетик работает на высоковольтных линиях. Фото: ДТЭК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 апреля, в Одессе пройдут ремонтно-восстановительные работы от ДТЭК. Поэтому на некоторых улицах города будет отсутствовать электроснабжение.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

ДТЭК проводит сегодня плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов по следующим адресам:

  • ул. Выездная,
  • Дорстроя пер.,
  • ул. Партизанская,
  • ул. Станкостроительная,
  • ул. Столбовая.

Работы планируют окончить к 15.00.

  • ул. 1-я Ползунова,
  • 1-й Ползунова пер.,
  • ул. Бородинская,
  • ул. Горизонтальная,
  • ул. Магистрально,
  • ул. Николая Аркаса,
  • ул. Нескучно,
  • ул. Патриотическая,
  • ул. Петра Лещенко,
  • ул. Северная,
  • ул. Ползунова,
  • ул. Ученическая,
  • Черновицкий пер.,
  • ул. Чуматько.

Ориентировочно после 19:00 электроснабжение вернется в дома одесситов.

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новини.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

Защитники должны вернуться домой: одесские волонтеры готовятся к экспедиции по поиску тел погибших

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас