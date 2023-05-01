Часть Одессы с утра обесточена: в чем причина и когда вернут свет
Сегодня ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов. Электроснабжение планируют вернуть после 17:00.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ сегодня отсутствует электроснабжение по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Люстдорфская дорога. Работы до 16:00
- Академическая, Академический переулок, Баштанная, Огородная, Достоевского, Куприна, Репина, Фонтанская дорога. Работы до 17:00
- 1-3 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги, 1-й Офицерский переулок, Академика Глушко, Г.Петрова, Долгая, Космонавтов, Левитана, Ливерпульский переулок, Люстдорфская дорога, Офицерская, Рыболовный переулок, С.Яхненко, Тульска. Работы до 19:00
Северный РЭС:
- проспект Добровольского. Работы до 17:00
- Гладкова, Л.Симиренко, Республиканская, Тепличная, Хаджибейская дорога. Работы до 19:00.
Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новости.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.