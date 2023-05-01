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Часть Одессы с утра обесточена: в чем причина и когда вернут свет

1 мая 2023 11:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Часть Одессы с утра обесточена
Бригады энергетиков трудятся на объектах. Фото: ДТЭК Одесские электросети
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Сегодня ДТЭК проводит плановые ремонтно-восстановительные работы с отключением абонентов. Электроснабжение планируют вернуть после 17:00.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ сегодня отсутствует электроснабжение по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Люстдорфская дорога. Работы до 16:00
  • Академическая, Академический переулок, Баштанная, Огородная, Достоевского, Куприна, Репина, Фонтанская дорога. Работы до 17:00
  • 1-3 линия 6-й ст.Люстдорфской дороги, 1-й Офицерский переулок, Академика Глушко, Г.Петрова, Долгая, Космонавтов, Левитана, Ливерпульский переулок, Люстдорфская дорога, Офицерская, Рыболовный переулок, С.Яхненко, Тульска. Работы до 19:00

Северный РЭС:

  • проспект Добровольского. Работы до 17:00
  • Гладкова, Л.Симиренко, Республиканская, Тепличная, Хаджибейская дорога. Работы до 19:00.

Напомним, шесть раз электросистему Одесчины пришлось поднимать с нуля. Десятки обстрелов, почасовые отключения и блекауты. Эта зима действительно была сверхтяжелой, но ее удалось пережить. О том, с какой сложностью столкнулись энергетики, Новости.LIVE узнали от генерального директора ДТЭК Одесские электросети Дмитрия Григорьева.

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