Частина одеситів до вечора залишилися без води: коли очікування відновлення

Одесити набирають воду у бюветах. Фото: Новини.LIVE

14 травня в густонаселеному районі Одеси відключили водопостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Наразі без водопостачання абоненти у всіх будинках за наступними адресами:

проспект Академіка Глушка;

вулиця Академіка Корольова;

проспект Небесної сотні;

вулиця Костанді;

вулиця 11-А лінія;

вулиця Ільфа і Петрова;

вулиця Академіка Вільямса;

вулиця Левітана.

Орієнтовний час відновлення водопостачання після 17:00.

Зазначимо, час може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.