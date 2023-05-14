Частина одеситів до вечора залишилися без води: коли очікування відновлення

Частина одеситів до вечора залишилася без води: коли очікувати відновлення
14 травня в густонаселеному районі Одеси відключили водопостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Наразі без водопостачання абоненти у всіх будинках за наступними адресами:
- проспект Академіка Глушка;
- вулиця Академіка Корольова;
- проспект Небесної сотні;
- вулиця Костанді;
- вулиця 11-А лінія;
- вулиця Ільфа і Петрова;
- вулиця Академіка Вільямса;
- вулиця Левітана.
Орієнтовний час відновлення водопостачання після 17:00.
Зазначимо, час може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів.