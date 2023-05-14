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Частина одеситів до вечора залишилася без води: коли очікувати відновлення

14 травня 2023 14:00
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Беженар Тетяна
журналіст
Частина одеситів до вечора залишилися без води: коли очікування відновлення
Одесити набирають воду у бюветах. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

14 травня в густонаселеному районі Одеси відключили водопостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-ремонтних робіт.  

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Наразі без водопостачання абоненти у всіх будинках за наступними адресами:

  • проспект Академіка Глушка;
  • вулиця Академіка Корольова; 
  • проспект Небесної сотні; 
  • вулиця Костанді; 
  • вулиця 11-А лінія;
  • вулиця Ільфа і Петрова; 
  • вулиця Академіка Вільямса; 
  • вулиця Левітана. 

Орієнтовний час відновлення водопостачання після 17:00.

Зазначимо, час може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.  

Нагадаємо, Одещина отримала і встановила фільтри високого очищення води. Два з них можуть забезпечувати 1000 літрів питної води на годину, інший очищує 200 літрів. 

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