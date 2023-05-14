Часть одесситов к вечеру остались без воды: когда ожидание восстановления

Часть одесситов к вечеру осталась без воды: когда ожидать восстановления
14 мая в густонаселенном районе Одессы отключили водоснабжение. Это связано с проведением аварийно- ремонтных работ.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Пока без водоснабжения абоненты во всех домах по следующим адресам:
- проспект Академика Глушко;
- улица Академика Королева;
- проспект Небесной сотни;
- улица Костанди;
- улица 11-А линия;
- улица Ильфа и Петрова;
- улица Академика Вильямса;
- улица Левитана.
Ориентировочное время восстановления водоснабжения после 17:00.
Время может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.