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Часть одесситов к вечеру осталась без воды: когда ожидать восстановления

14 мая 2023 14:00
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Часть одесситов к вечеру остались без воды: когда ожидание восстановления
Одесситы набирают воду в бюветах. Фото: Новини.LIVE
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

14 мая в густонаселенном районе Одессы отключили водоснабжение. Это связано с проведением аварийно- ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Пока без водоснабжения абоненты во всех домах по следующим адресам:

  • проспект Академика Глушко;
  • улица Академика Королева;
  • проспект Небесной сотни;
  • улица Костанди;
  • улица 11-А линия;
  • улица Ильфа и Петрова;
  • улица Академика Вильямса;
  • улица Левитана.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения после 17:00.

Время может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.

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