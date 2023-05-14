Часть одесситов к вечеру остались без воды: когда ожидание восстановления

Одесситы набирают воду в бюветах. Фото: Новини.LIVE

14 мая в густонаселенном районе Одессы отключили водоснабжение. Это связано с проведением аварийно- ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Пока без водоснабжения абоненты во всех домах по следующим адресам:

проспект Академика Глушко;

улица Академика Королева;

проспект Небесной сотни;

улица Костанди;

улица 11-А линия;

улица Ильфа и Петрова;

улица Академика Вильямса;

улица Левитана.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения после 17:00.

Время может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, Одесчина получила и установила фильтры высокой очистки воды. Два из них могут снабжать 1000 литров питьевой воды в час, другой очищает 200 литров.