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Частина одеситів залишилася без світла: де тривають ремонтні роботи

22 липня 2023 10:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одесити частково залишилися без світла
Енергетики працюють на місці аварії. Фото: ДТЕК
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 липня, у деяких містян не буде світла. У Пересипському районі міста тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 18:00

  • Генерала Бочарова, 38, 40.

Де не буде світла до 19:00

  • Академіка Воробйова, 20, 20А, 20Б, 20В.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що на Одещині знову очікується погіршення погоди. З метою забезпечення оперативного втручання у разі аварій бригади ДТЕК переведені в підвищений стан готовності, щоб негайно відновлювати електропостачання в домівки мешканців регіону.

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