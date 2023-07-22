Одесити частково залишилися без світла

Енергетики працюють на місці аварії. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 22 липня, у деяких містян не буде світла. У Пересипському районі міста тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла до 18:00

Генерала Бочарова, 38, 40.

Де не буде світла до 19:00

Академіка Воробйова, 20, 20А, 20Б, 20В.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що на Одещині знову очікується погіршення погоди. З метою забезпечення оперативного втручання у разі аварій бригади ДТЕК переведені в підвищений стан готовності, щоб негайно відновлювати електропостачання в домівки мешканців регіону.