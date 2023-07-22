Одесситы частично остались без света

Энергетики работают на месте аварии. Фото: ДТЭК

Сегодня, 22 июля, у некоторых горожан не будет света. В Пересыпском районе города продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Генерала Бочарова, 38, 40.

Где не будет света до 19:00

Академика Воробьева, 20, 20А, 20Б, 20В.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что в Одесской области снова ожидается ухудшение погоды. В целях обеспечения оперативного вмешательства в случае аварий бригады ДТЭК переведены в повышенное состояние готовности, чтобы немедленно восстанавливать электроснабжение в дома жителей региона.