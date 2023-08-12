Сотні одеситів залишаться без світла

Жінка запалює свічку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 12 серпня, на деяких вулицях Одеси буде відсутня електроенергія. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт на лініях.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Де не буде світла

Південний РЕМ:

вул. Академіка Корольова — усі будинки;

вул. Львівська — усі будинки;

вул. Олександра Невського — усі будинки.

Електропостачання до квартир одеситів планують повернути орієнтовно до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів нараду з міністром енергетики Германом Галущенком та представниками "Укренерго". Найголовнішим питанням обговорення було забезпечення України енергетичним обладнанням.

Також ми писали, що компанія "ДТЕК Одеські електромережі" заявила про інформаційну атаку ворога проти компанії. Там зазначили, що якість нападу "просто нікчемна".