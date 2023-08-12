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Часть одесситов осталась без света: в чем причина

12 августа 2023 10:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Сотни одесситов останутся без света
Женщина зажигает свечу. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 12 августа, на некоторых улицах Одессы будет отсутствовать электроэнергия. Это связано с проведением ремонтных работ на линиях.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Южный РЭС:

  • ул. Академика Королева — все дома;
  • ул. Львовская — все дома;
  • ул. Александра Невского — все дома.

Электроснабжение квартир одесситов планируют вернуть ориентировочно до 19:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Укрэнерго". Самым главным вопросом обсуждения было обеспечение Украины энергетическим оборудованием.

Также мы писали, что компания "ДТЭК Одесские электросети заявила об информационной атаке врага против компании. Там отметили, что качество нападения "просто ничтожно".

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