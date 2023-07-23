Частина одеситів залишилася без води

Одеситка набирає воду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 23 липня, частина мешканців Одеси залишилася без водопостачання. У Київському та Хаджибейському районах міста тривають аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відсутнє водопостачання

Планують відновити до 17:00

вул. Одеська — усі будинки;

вул. Шухевича — усі будинки.

Планують відновити до 19:00

вул. Генерала Петрова — усі будинки;

вул. Космонавтів — усі будинки;

вул. Івана та Юрія Лип — усі будинки;

вул. Інглезі — усі будинки.

Планують відновити до 20:00

вул. Академіка Корольова — усі будинки.

"Час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — зазначають у водоканалі.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

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