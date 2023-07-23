Частина одеситів залишилася без води

Частина одеситів залишилася без водопостачання: у чому причина
Сьогодні, 23 липня, частина мешканців Одеси залишилася без водопостачання. У Київському та Хаджибейському районах міста тривають аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відсутнє водопостачання
Планують відновити до 17:00
- вул. Одеська — усі будинки;
- вул. Шухевича — усі будинки.
Планують відновити до 19:00
- вул. Генерала Петрова — усі будинки;
- вул. Космонавтів — усі будинки;
- вул. Івана та Юрія Лип — усі будинки;
- вул. Інглезі — усі будинки.
Планують відновити до 20:00
- вул. Академіка Корольова — усі будинки.
"Час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — зазначають у водоканалі.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
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