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Частина одеситів залишилася без водопостачання: у чому причина

23 липня 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без води
Одеситка набирає воду. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 23 липня, частина мешканців Одеси залишилася без водопостачання. У Київському та Хаджибейському районах міста тривають аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відсутнє водопостачання

Планують відновити до 17:00

  • вул. Одеська — усі будинки;
  • вул. Шухевича — усі будинки. 

Планують відновити до 19:00

  • вул. Генерала Петрова — усі будинки;
  • вул. Космонавтів — усі будинки;
  • вул. Івана та Юрія Лип — усі будинки;
  • вул. Інглезі — усі будинки.

Планують відновити до 20:00

  • вул. Академіка Корольова — усі будинки. 

"Час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу", — зазначають у водоканалі. 

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, 43-річного французького каякера зафіксували українські прикордонники на Дунаї. Мандрівник опинився в акваторії порту "Рені", коли втратив орієнтир і, ненавмисно, потрапив на територію України.

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