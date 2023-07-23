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Часть одесситов осталась без водоснабжения: в чем причина

23 июля 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась без воды
Одесситка набирает воду. Фото: Новости.
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 23 июля, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения . В Киевском и Хаджибейском районах города продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где отсутствует водоснабжение

Планируют восстановить до 17:00

  • ул. Одесская — все дома;
  • ул. Шухевича — все дома.

Планируют восстановить до 19:00

  • ул. Генерала Петрова — все дома;
  • ул. Космонавтов — все дома;
  • ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
  • ул. Инглези — все дома.

Планируют восстановить до 20:00

  • ул. Академика Королева — все дома.

"Время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — отмечают в водоканале.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, 43-летнего французского каякера зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и, нечаянно, попал на территорию Украины.

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