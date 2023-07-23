Часть одесситов осталась без воды

Часть одесситов осталась без водоснабжения: в чем причина
Сегодня, 23 июля, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения . В Киевском и Хаджибейском районах города продолжаются аварийно-ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где отсутствует водоснабжение
Планируют восстановить до 17:00
- ул. Одесская — все дома;
- ул. Шухевича — все дома.
Планируют восстановить до 19:00
- ул. Генерала Петрова — все дома;
- ул. Космонавтов — все дома;
- ул. Ивана и Юрия Лип — все дома;
- ул. Инглези — все дома.
Планируют восстановить до 20:00
- ул. Академика Королева — все дома.
"Время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени", — отмечают в водоканале.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, 43-летнего французского каякера зафиксировали украинские пограничники на Дунае. Путешественник оказался в акватории порта "Рени", когда потерял ориентир и, нечаянно, попал на территорию Украины.