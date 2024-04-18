Частину Траси здоров'я в Одесі відновили — тепер прогулянки стануть приємнішими

Оновлене дорожнє покриття на Трасі здоров'я в Одесі. Фото: скриншот

Ділянка траси, що проходила по плитах в Аркадії, через погодні умови стала непридатною. Пройти там, а тим більше проїхати велосипедом, було досить складно. Зараз же її знову упорядкували.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Під час відкриття цієї ділянки траси в Аркадії було укладено підлогу з дошок. Внаслідок недовгої експлуатації конструкція була зруйнована і утворилися великі ями. Таким чином одеситам, що пересуваються на великих, доводилося проходити цей відрізок пішки. Зараз покриття відновили, а в майбутньому планується зробити повну реконструкцію.

"Для того, щоб тут можна було пересуватися велосипедом, ми зробили тимчасове покриття. Однак у планах маємо продовжити роботи після Перемоги", — зазначили у міськраді.

Доброустрій міста Одеса

Нагадаємо, що на Трасі здоров'я, поруч із пляжем Відрада та спортивним майданчиком ALPHA Gravity, з'явився новий зручний локер для спортсменів. Ця сучасна переодягальня оснащена шухлядами з електронними замками, зарядними пристроями для гаджетів та вішалками.

Також ми писали, що в будинках одеситів продовжують масово ремонтувати ліфти. Департамент міського господарства розмістив за останній місяць 8 відповідних тендерів загальною сумою понад 13 мільйонів гривень.