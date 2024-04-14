В Одесі на Трасі здоров’я установили локер для спортсменів — де саме

В Одесі установили локер. Фото: ОМР

На Трасі здоров'я, поруч із пляжем Відрада та спортивним майданчиком ALPHA Gravity, з'явився новий зручний локер для спортсменів. Ця сучасна переодягальня оснащена шухлядами з електронними замками, зарядними пристроями для гаджетів та вішалками.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Спортсмени біля установленого локера. Фото: ОМР

За інформацією відомства, проєкт реалізовано за сприянням спортивної громадськості та бізнесу як експеримент. Якщо локер буде мати попит, чисельність таких переодягалень вздовж Траси здоров'я буде збільшуватися. На відкритті об'єкта також був присутній і мер Одеси.

"Радий бачити таку кількість спортсменів та фізично активних людей на Трасі здоров'я. Будемо продовжувати покращувати умови для занять спортом", — сказав міський голова.

Такий вигляд має перевдягальня. Фото: ОМР

Окрім цього, Геннадій Труханов закликав відпочивальників не використовувати на Трасі здоров’я електротранспорт. За його словами, ця зона спеціально відведена для велосипедистів та пішоходів.

"Я закликаю всіх одеситів не використовувати тут будь-який транспорт з двигуном. Це Траса здоров’я, тут люди займаються спортом. Інакше нам доведеться залучати муніципальну варту, щоб навести лад, а це означає, що їх прийдеться відвернути від допомоги ЗСУ", — сказав мер.

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, в Одесі відключили світлофор на перехресті Французького бульвару та проспекту Гагаріна. Там комунальники ремонтують керуюче обладнання. Наразі відомо, що відновити роботу об’єкт має до завтрашнього дня.