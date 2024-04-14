Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі на Трасі здоров’я установили локер для спортсменів — де саме arrow

В Одесі на Трасі здоров’я установили локер для спортсменів — де саме

14 квітня 2024 17:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі на Трасі здоров’я установили локер для спортсменів — де саме
В Одесі установили локер. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Трасі здоров'я, поруч із пляжем Відрада та спортивним майданчиком ALPHA Gravity, з'явився новий зручний локер для спортсменів. Ця сучасна переодягальня оснащена шухлядами з електронними замками, зарядними пристроями для гаджетів та вішалками. 

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:
В Одесі на Трасі здоров’я установили локер для спортсменів — де саме - фото 1
Спортсмени біля установленого локера. Фото: ОМР

За інформацією відомства, проєкт реалізовано за сприянням спортивної громадськості та бізнесу як експеримент. Якщо локер буде мати попит, чисельність таких переодягалень вздовж Траси здоров'я буде збільшуватися. На відкритті об'єкта також був присутній і мер Одеси. 

"Радий бачити таку кількість спортсменів та фізично активних людей на Трасі здоров'я. Будемо продовжувати покращувати умови для занять спортом", — сказав міський голова.

В Одесі на Трасі здоров’я установили локер для спортсменів — де саме - фото 2
Такий вигляд має перевдягальня. Фото: ОМР

Окрім цього, Геннадій Труханов закликав відпочивальників не використовувати на Трасі здоров’я електротранспорт. За його словами, ця зона спеціально відведена для велосипедистів та пішоходів.

"Я закликаю всіх одеситів не використовувати тут будь-який транспорт з двигуном. Це Траса здоров’я, тут люди займаються спортом. Інакше нам доведеться залучати муніципальну варту, щоб навести лад, а це означає, що їх прийдеться відвернути від допомоги ЗСУ", — сказав мер. 

Нагадаємо, сьогодні, 14 квітня, в Одесі відключили світлофор на перехресті Французького бульвару та проспекту Гагаріна. Там комунальники ремонтують керуюче обладнання. Наразі відомо, що відновити роботу об’єкт має до завтрашнього дня.

Одеса
спорт
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України