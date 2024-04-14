В Одессе на Трассе здоровья установили локер для спортсменов — где именно

В Одессе установили локер. Фото: ОМР

На Трассе здоровья, рядом с пляжем Отрада и спортивной площадкой ALPHA Gravity, появился новый удобный локер для спортсменов. Эта современная раздевалка оснащена ящиками с электронными замками, зарядными устройствами для гаджетов и вешалками.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Спортсмены возле установленного локера. Фото: ОМР

По информации ведомства, проект реализован при содействии спортивной общественности и бизнеса как эксперимент. Если локер будет пользоваться спросом, количество таких раздевалок вдоль Трассы здоровья будет увеличиваться. На открытии объекта также присутствовал и мэр Одессы.

"Рад видеть такое количество спортсменов и физически активных людей на Трассе здоровья. Будем продолжать улучшать условия для занятий спортом", — сказал городской голова.

Так выглядит переодевание. Фото: ОМР

Кроме того, Геннадий Труханов призвал отдыхающих не использовать на Трассе здоровья электротранспорт. По его словам, эта зона специально отведена велосипедистам и пешеходам.

"Я призываю всех одесситов не использовать здесь любой транспорт с двигателем. Это Трасса здоровья, здесь люди занимаются спортом. Иначе нам придется привлекать муниципальную стражу, чтобы навести порядок, а это значит, что их придется отвлечь от помощи ВСУ", — сказал мэр.

Напомним, сегодня, 14 апреля, в Одессе отключили светофор на перекрестке Французского бульвара и проспекта Гагарина. Там коммунальщики ремонтируют управляющее оборудование. Пока известно, что возобновить работу объект должен до завтрашнего дня.