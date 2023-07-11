Одеситка підкорила чемпіонат світу з вітрильного спорту

Чемпіонат із вітрильного спорту. Фото: Одеська міська рада

З 1 по 9 липня 2023 року у місті Дзівнув, що розташоване в Республіці Польща, відбувся чемпіонат світу з вітрильного спорту в класі "ILCA 6" для спортсменів усіх вікових груп. Цей захід зібрав понад сотню яхтсменів з 26 країн світу, які прагнули продемонструвати свої навички та здібності.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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В складі національної збірної команди України на цьому вагомому чемпіонаті була — Аліна Шаповалова, яка є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №13 в мальовничому місті Одеса.

У змаганнях серед юніорів, де зістрибнути з хвиль та витримати сильний вітер — справжній виклик, одеситка Аліна Шаповалова здивувала всіх своїм талантом та майстерністю. Її результати та бездоганна техніка допомогли їй здобути заслужену золоту медаль.

Одеська спортсменка — чемпіонка світу з вітрильного спорту. Фото: Одеська міська рада

Успіхи одеських спортсменів

Нагадаємо, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяв участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

Також ми писали, що на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті) гравці з Одеси виявились сильнішими.