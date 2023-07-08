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Одеський плавець здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи

8 липня 2023 18:40
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Анна Мурадова
Редактор
Одеський плавець здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи
Змагання з плавання. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Олексій Грабаров, молодий плавець з Одеси, змагаючись на чемпіонаті Європи серед юніорів, здобув визначну срібну медаль. Це найбільший успіх в його спортивній кар'єрі.

Про це повідомляє НОК в Одеській області. 

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У віці 18 років Олексій, який тренується у СДЮСШОР "Динамо", виборов друге місце на дистанції 400 метрів комплексним плаванням, завершивши з результатом 4.22,94. Він зміг побити свій попередній результат (4.23,23), який встановив у травні цього року на чемпіонаті України в Броварах.

Срібний призер змагань. Фото: НОК в Одеській області

Це вже третя медаль чемпіонату Європи серед юніорів для спортсменів з СДЮШОР "Динамо" з 2019 року. У 2019 році золото здобув Ігор Трояновський, а в 2021 році срібло виборов Вадим Науменко.

Під час фіналу на дистанції 400 метрів комплексом Олексій боровся за перше місце з італійським плавцем Емануеле Потенцою. Він мав перевагу після перших двох стилів, але наступні відрізки принесли перевагу італійцеві. Попри це, Олексій продемонстрував велику витривалість та підсилив зусилля на останніх 50 метрах. Завершивши з часом 4.22,94, він посів друге місце у переможця, результат був 4.21,90.

Наступні старти 

Наступними стартами для Олексія буде участь у юніорському чемпіонаті світу в Ізраїлі, який відбудеться у вересні. Також він готується до молодіжного чемпіонату Європи в Дубліні, який відбудеться в серпні.

Успіхи Одеських спортсменів

Нагадаємо, у місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". У цих престижних змаганнях взяли участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

Також ми писали, що на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті) гравці з Одеси виявились сильнішими.

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