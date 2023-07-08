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Одесский пловец получил серебряную медаль на чемпионате Европы

8 июля 2023 18:40
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Анна Мурадова
Редактор
Одесский пловец получил серебряную медаль на чемпионате Европы
Соревнования по плаванию. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Алексей Грабаров, молодой пловец из Одессы, соревнуясь на чемпионате Европы среди юниоров, получил выдающуюся серебряную медаль. Это самый большой успех в его спортивной карьере.

Об этом сообщает НОК в Одесской области.

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В возрасте 18 лет, Алексей, тренирующийся в СДЮСШОР "Динамо" завоевал второе место на дистанции 400 метров комплексным плаванием, завершив с результатом 4.22,94. Он смог побить свой предварительный результат (4.23,23), установившийся в мае этого года на чемпионате Украины в Броварах.

Серебряный призёр соревнований. Фото: НОК в Одесской области

Это уже третья медаль чемпионата Европы среди юниоров для спортсменов из СДЮШОР "Динамо" с 2019 года. В 2019 году золото получил Игорь Трояновский, а в 2021 году серебро завоевал Вадим Науменко.

Во время финала на дистанции 400 метров комплексом Алексей боролся за первое место с итальянским пловцом Эмануэле Потенцой. Он имел преимущество после первых двух стилей, но последующие отрезки принесли преимущество итальянцу. Несмотря на это, Алексей продемонстрировал большую выносливость и усилил усилия на последние 50 метров. Завершив со временем 4.22,94, он занял второе место у победителя, результат был 4.21,90.

Следующие старты

Следующими стартами для Алексея будет участие в юниорском чемпионате мира в Израиле, который пройдет в сентябре. Также он готовится к молодежному чемпионату Европы в Дублине, который пройдет в августе.

Успехи Одесских спортсменов

Напомним, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.

Также мы писали, что на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.

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