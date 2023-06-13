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Одеський спортсмен здобув перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння

13 червня 2023 18:30
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Анна Мурадова
Редактор
Одеський спортсмен здобув перемогу на Кубку Європи зі скелелазіння
Одеський спортсмен на п'єдесталі. Фото: Одеська міська рада
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У місті Інсбрук (Австрія) відбувся етап Кубка Європи зі скелелазіння серед дорослих у категорії "швидкість". В цих престижних змаганнях взяли участь 41 спортсмен з дев'яти країн Європи, серед яких було 29 чоловіків і 12 жінок.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Одесу достойно представляли спортсмени з Комунального закладу спеціалізованої позашкільної освіти "Дитячо-юнацька спортивна школа № 12". Серед цих спортсменів Григорій Ільчишин, здобув заслужене перше місце у змаганнях.

Важливу роль у підготовці скелелаза відіграли тренери-викладачі, зокрема Любов Зимова та Віктор Ремнєв, які керували підготовкою і тренуваннями Григорія.

Збірна України зі скелелазіння. Фото: Одеська міська рада
Збірна України зі скелелазіння. Фото: Одеська міська рада

Успіхи Одеських спортсменів

Нагадаємо, 12 видатних спортсменів з Одеської області виступатимуть в складі офіційної делегації національної збірної команди України на ІІІ Європейських іграх-2023. Змагання відбудуться в період з 21 червня по 2 липня 2023 року в Кракові-Малопольській області Польщі.

Також ми писали, що на заключному поєдинку Чемпіонату України з гандболу серед чоловічих команд Суперліги, одеська команда зуміла стати срібним призером. У напруженому матчі з командою "Донбас" (33:33 в основний час, 6:5 в серії пенальті), гравці з Одеси виявились сильнішими.

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