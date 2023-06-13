Одесский спортсмен одержал победу на Кубке Европы по скалолазанию

Одесский спортсмен на пьедестале. Фото: Одесский городской совет

В городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Одессу достойно представляли спортсмены из Коммунального учреждения специализированного внешкольного образования "Детско-юношеская спортивная школа №12". Среди этих спортсменов Григорий Ильчишин получил заслуженное первое место в соревнованиях.

Важную роль в подготовке скалолаза сыграли тренеры-преподаватели, в частности, Любовь Зимова и Виктор Ремнев, руководившие подготовкой и тренировками Григория.

Сборная Украины по скалолазанию. Фото: Одесский городской совет

Успехи Одесских спортсменов

Напомним, 12 выдающихся спортсменов из Одесской области будут выступать в составе официальной делегации национальной сборной команды Украины на ІІІ Европейских играх-2023. Соревнования состоятся в период с 21 июня по 2 июля 2023 г. в Кракове-Малопольской области Польши.

Также мы писали, что на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.