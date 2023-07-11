Одесситка покорила чемпионат мира по парусному спорту

Чемпионат по парусному спорту. Фото: Одесский городской совет

С 1 по 9 июля 2023 года в городе Дивнов, который находится в Республике Польша, состоялся чемпионат мира по парусному спорту в классе "ILCA 6" для спортсменов всех возрастов. Это мероприятие собрало более сотни яхтсменов из 26 стран мира, стремившихся продемонстрировать свои навыки и способности.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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В составе национальной сборной команды Украины на этом весомом чемпионате была Алина Шаповалова, которая является воспитанницей Комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 в живописном городе Одесса.

В соревнованиях среди юниоров, где спрыгнуть с волн и выдержать сильный ветер — настоящий вызов, одесситка Алина Шаповалова удивила всех своим талантом и мастерством. Ее результаты и безупречная техника помогли ей получить заслуженную золотую медаль.

Одесская спортсменка — чемпионка мира по парусному спорту. Фото: Одесский городской совет

Успехи одесских спортсменов

Напомним, в городе Инсбрук (Австрия) состоялся этап Кубка Европы по скалолазанию среди взрослых в категории "скорость". В этих престижных соревнованиях принял участие 41 спортсмен из девяти стран Европы, среди которых было 29 мужчин и 12 женщин.

Также мы писали, что на заключительном поединке Чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд Суперлиги одесская команда сумела стать серебряным призером. В напряженном матче с командой "Донбасс" (33:33 в основное время, 6:5 в серии пенальти) игроки из Одессы оказались сильнее.