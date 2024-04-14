В Одесі на одній із магістральних вулиць не буде працювати світлофор — причини

Світлофор на перехресті Гагаріна та Французького бульвару. Фото: Google Maps

Сьогодні, 14 квітня, в Одесі відключили світлофор на перехресті Французького бульвару та проспекту Гагаріна. Там комунальники ремонтують керуюче обладнання. Наразі відомо, що відновити роботу об’єкт має до завтрашнього дня.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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"Ведуться ремонтні роботи світлофорного обладнання за адресою вул. Французькій бульвар / Проспект Гагаріна. Орієнтовний час відновлення роботи світлофора — 15.04", — йдеться на сайті відомства.

Який ще світлофор відремонтували

Крім цього у мерії повідомили, що вчора комунальники встановили обладнання безперебійного живлення на світлофорі біля Палацу спорту. Робота даного світлофора буде забезпечуватись резервними джерелами живлення.

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Нагадаємо, з вчорашнього дня, трамвайний маршрут №10 курсує за зміненою схемою руху. Кінцева зупинка тепер буде біля Тираспольської площі. У міськраді повідомили, що також відбудуться деякі зміни в розкладі:

Початок роботи о 06:06;

Останнє відправлення від І. Рабіна о 22:08;

Останнє відправлення від Тираспольської площі о 21:29.

Інтервал між трамваями 7-8 хвилин.

Також ми писали, що філія "Інфоксводоканал" буде проводити аварійно-відновлювальні роботи водогону. Внаслідок цього від з 10 квітня, заборонено рух транспортних засобів від вул. Житомирської, 1 до Іванівського шляхопроводу.

Додамо, що в Одесі місцева влада планує продовжити ремонт узвозу Маринеско. Наразі на розробку технічної документації будівництва дренажної системи готові витрати понад півтора мільйона гривень.