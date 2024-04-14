Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одессе на одной из магистральных улиц не будет работать светофор — причины arrow

В Одессе на одной из магистральных улиц не будет работать светофор — причины

14 апреля 2024 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе на одной из магистральных улиц не будет работать светофор — причины
Светофор на перекрестке Гагарина и Французского бульвара. Фото: Google Maps
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 14 апреля, в Одессе отключили светофор на перекрестке Французского бульвара и проспекта Гагарина. Там коммунальщики ремонтируют управляющее оборудование. Пока известно, что возобновить работу объект должен до завтрашнего дня.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

"Ведутся ремонтные работы светофорного оборудования по адресу ул. Французский бульвар и Проспект Гагарина. Ориентировочное время возобновления работы светофора — 15.04", — говорится на сайте ведомства.

Какой еще светофор отремонтировали

Кроме того, в мэрии сообщили, что вчера коммунальщики установили оборудование бесперебойного питания на светофоре возле Дворца спорта. Работа данного светофора будет снабжаться резервными источниками питания.

Больше новостей о дорогах Одессы

Напомним, со вчерашнего дня трамвайный маршрут №10 курсирует по измененной схеме движения. Конечная остановка теперь будет у Тираспольской площади. В горсовете сообщили, что также произойдут некоторые изменения в расписании:

  • Начало работы в 06:06;
  • Последнее отправление от И. Рабина в 22:08;
  • Последняя отправка от Тираспольской площади в 21:29.
  • Интервал между трамваями 7-8 минут.

Также мы писали, что филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительные работы водопровода. В результате с 10 апреля, запрещено движение транспортных средств от ул. Житомирской, 1 к Ивановскому путепроводу.

Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.

Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины