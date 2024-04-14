В Одессе на одной из магистральных улиц не будет работать светофор — причины

Светофор на перекрестке Гагарина и Французского бульвара. Фото: Google Maps

Сегодня, 14 апреля, в Одессе отключили светофор на перекрестке Французского бульвара и проспекта Гагарина. Там коммунальщики ремонтируют управляющее оборудование. Пока известно, что возобновить работу объект должен до завтрашнего дня.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

"Ведутся ремонтные работы светофорного оборудования по адресу ул. Французский бульвар и Проспект Гагарина. Ориентировочное время возобновления работы светофора — 15.04", — говорится на сайте ведомства.

Какой еще светофор отремонтировали

Кроме того, в мэрии сообщили, что вчера коммунальщики установили оборудование бесперебойного питания на светофоре возле Дворца спорта. Работа данного светофора будет снабжаться резервными источниками питания.

Больше новостей о дорогах Одессы

Напомним, со вчерашнего дня трамвайный маршрут №10 курсирует по измененной схеме движения. Конечная остановка теперь будет у Тираспольской площади. В горсовете сообщили, что также произойдут некоторые изменения в расписании:

Начало работы в 06:06;

Последнее отправление от И. Рабина в 22:08;

Последняя отправка от Тираспольской площади в 21:29.

Интервал между трамваями 7-8 минут.

Также мы писали, что филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительные работы водопровода. В результате с 10 апреля, запрещено движение транспортных средств от ул. Житомирской, 1 к Ивановскому путепроводу.

Добавим, что в Одессе местные власти планируют продолжить ремонт спуска Маринеско. На разработку технической документации строительства дренажной системы готовы расходы более полутора миллионов гривен.