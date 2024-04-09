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Через ремонтні роботи в Одесі заборонили рух транспорту — де саме

9 квітня 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Через ремонтні роботи в Одесі заборонили рух транспорту — де саме
Ремонт водопроводу. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Філія "Інфоксводоканал" буде проводити аварійно-відновлювальні роботи водогону. Внаслідок цього відзавтра, 10 квітня, буде заборонено транспортних засобів на деяких ділянках вул. Житомирській

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Заборона руху

Проїзд на ділянці дороги від вул. Житомирської, 1 до Іванівського шляхопроводу буде заборонений з 10 до 14 квітня.

Скандальний тендер на ремонт дороги

Нагадаємо, що на ремонт ділянки дороги від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги в Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень. Згідно з тендерною документацією, капітальний ремонт покриття має бути виконаний до кінця 2024 року.  Варто зауважити, що це один із найдорожчих тендерів в Одесі, які були проведені у 2023 році. 

Інші обмеження в Одесі 

Також ми повідомляли, що 10 квітня, у День Визволення Одеси, правоохоронці посилять заходи безпеки та патрулюватимуть місто. Окрім того, є зміни у русі міських автобусів №203 та №233. 

Раніше ми писали, що на ділянці автомобільної дороги Одеса - Рені наразі є значні затори через ДТП. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.

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