Через ремонтні роботи в Одесі заборонили рух транспорту — де саме
Філія "Інфоксводоканал" буде проводити аварійно-відновлювальні роботи водогону. Внаслідок цього відзавтра, 10 квітня, буде заборонено транспортних засобів на деяких ділянках вул. Житомирській.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Заборона руху
Проїзд на ділянці дороги від вул. Житомирської, 1 до Іванівського шляхопроводу буде заборонений з 10 до 14 квітня.
Скандальний тендер на ремонт дороги
Нагадаємо, що на ремонт ділянки дороги від вул. Житомирської до Овідіопольської дороги в Одесі хочуть витратити понад 160 мільйонів гривень. Згідно з тендерною документацією, капітальний ремонт покриття має бути виконаний до кінця 2024 року. Варто зауважити, що це один із найдорожчих тендерів в Одесі, які були проведені у 2023 році.
Інші обмеження в Одесі
Також ми повідомляли, що 10 квітня, у День Визволення Одеси, правоохоронці посилять заходи безпеки та патрулюватимуть місто. Окрім того, є зміни у русі міських автобусів №203 та №233.
Раніше ми писали, що на ділянці автомобільної дороги Одеса - Рені наразі є значні затори через ДТП. Поблизу села Михайлівка водій вантажівки не помітив місцеву мешканку та наїхав на неї.
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