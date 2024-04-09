Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Из-за ремонтных работ в Одессе запретили движение транспорта — где именно arrow

Из-за ремонтных работ в Одессе запретили движение транспорта — где именно

9 апреля 2024 17:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Из-за ремонтных работ в Одессе запретили движение транспорта — где именно
эмонт водопровода. Фото: Новости.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительную работу водопровода. В связи с этим с завтрашнего дня, 10 апреля, будут запрещены транспортные средства на некоторых участках ул. Житомирской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Запрет движения

Проезд по участку дороги от ул. Житомирской,1 в Ивановский путепровод будет запрещен с 10 по 14 апреля.

Скандальный тендер на ремонт дороги

Напомним, что на ремонт участка дороги от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги в Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен. Согласно тендерной документации капитальный ремонт покрытия должен быть выполнен до конца 2024 года. Стоит отметить, что это один из самых дорогих тендеров в Одессе, которые были проведены в 2023 году.

Другие ограничения в Одессе

Также мы сообщали, что 10 апреля, в День Освобождения Одессы правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. Кроме того, есть изменения в движении городских автобусов №203 и №233.

Ранее мы писали, что на участке автомобильной дороги Одесса-Рени есть значительные пробки из-за ДТП. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.

Одесса
ремонт
авто
Одесская область
водоснабжение
Одесская ОГА
Новости Одессы
водители

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку