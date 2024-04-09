Из-за ремонтных работ в Одессе запретили движение транспорта — где именно

эмонт водопровода. Фото: Новости.

Филиал "Инфоксводоканал" будет проводить аварийно-восстановительную работу водопровода. В связи с этим с завтрашнего дня, 10 апреля, будут запрещены транспортные средства на некоторых участках ул. Житомирской.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Запрет движения

Проезд по участку дороги от ул. Житомирской,1 в Ивановский путепровод будет запрещен с 10 по 14 апреля.

Скандальный тендер на ремонт дороги

Напомним, что на ремонт участка дороги от ул. Житомирской до Овидиопольской дороги в Одессе хотят потратить более 160 миллионов гривен. Согласно тендерной документации капитальный ремонт покрытия должен быть выполнен до конца 2024 года. Стоит отметить, что это один из самых дорогих тендеров в Одессе, которые были проведены в 2023 году.

Другие ограничения в Одессе

Также мы сообщали, что 10 апреля, в День Освобождения Одессы правоохранители усилят меры безопасности и будут патрулировать город. Кроме того, есть изменения в движении городских автобусов №203 и №233.

Ранее мы писали, что на участке автомобильной дороги Одесса-Рени есть значительные пробки из-за ДТП. Вблизи села Михайловка водитель грузовика не заметил местную жительницу и наехал на нее.