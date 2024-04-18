Часть Трассы здоровья в Одессе возобновили — теперь прогулки станут приятнее
Участок трассы, проходивший по плитам в Аркадии, из-за погодных условий стал непригодным. Пройти там, а тем более проехать на велосипеде, было довольно сложно. Сейчас же ее снова привели в порядок.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
При открытии этого участка трассы в Аркадии был уложен пол из досок. В результате недолгой эксплуатации конструкция была разрушена и образовались большие ямы. Таким образом, одесситам, передвигающимся на больших, приходилось проходить этот отрезок пешком. Сейчас покрытие возобновлено, а в будущем планируется произвести полную реконструкцию.
"Для того, чтобы здесь можно было передвигаться на велосипеде, мы сделали временное покрытие. Однако в планах должны продолжить работы после Победы" , — отметили в горсовете.
Доброустройство города Одесса
Напомним, что на Трассе здоровья рядом с пляжем Отрада и спортивной площадкой ALPHA Gravity появился новый удобный локер для спортсменов. Эта современная переодежда оснащена ящиками с электронными замками, зарядными устройствами для гаджетов и вешалками.
Также мы писали, что в домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил за последний месяц 8 соответствующих тендеров на общую сумму более 13 миллионов гривен.
Читайте Новини.LIVE!