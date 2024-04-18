Часть Трассы здоровья в Одессе возобновили — теперь прогулки станут приятнее

Обновлено дорожное покрытие на Трассе здоровья в Одессе. Фото: скриншот

Участок трассы, проходивший по плитам в Аркадии, из-за погодных условий стал непригодным. Пройти там, а тем более проехать на велосипеде, было довольно сложно. Сейчас же ее снова привели в порядок.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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При открытии этого участка трассы в Аркадии был уложен пол из досок. В результате недолгой эксплуатации конструкция была разрушена и образовались большие ямы. Таким образом, одесситам, передвигающимся на больших, приходилось проходить этот отрезок пешком. Сейчас покрытие возобновлено, а в будущем планируется произвести полную реконструкцию.

"Для того, чтобы здесь можно было передвигаться на велосипеде, мы сделали временное покрытие. Однако в планах должны продолжить работы после Победы" , — отметили в горсовете.

Доброустройство города Одесса

Напомним, что на Трассе здоровья рядом с пляжем Отрада и спортивной площадкой ALPHA Gravity появился новый удобный локер для спортсменов. Эта современная переодежда оснащена ящиками с электронными замками, зарядными устройствами для гаджетов и вешалками.

Также мы писали, что в домах одесситов продолжают массово ремонтировать лифты. Департамент городского хозяйства разместил за последний месяц 8 соответствующих тендеров на общую сумму более 13 миллионов гривен.