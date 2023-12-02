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Частування для росіян — у Сімферополі дівчата отруїли 35 окупантів

2 грудня 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Частування для росіян — у Сімферополі дівчата отруїли 35 окупантів
Військова частина у Криму на початку окупації. Ілюстративне фото. Фото: Reuters
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

РосЗМІ повідомляють, що у тимчасово окупованому Сімферополі отруїлось 35 окупантів. Курйоз трапився в одній із військових частин терористів, після того, як вони випили горілку принесену невідомими дівчатами.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Прийшли на КПП військової частини дві милі дівчини, представилися місцевими мешканками. Принесли сім пляшок горілки та трохи закуски: рибу, ковбасу, хліб, сир. Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим хлопцям за те, що їх захищають. Хлопці горілку та закуску взяли, випили з товаришами по службі та закусили. І багато хто отруївся", – йдеться у повідомленні. 

Повідомлення про отруєння окупантів. Фото: скриншот

Отруєння окупантів у Сімферополі

РосЗМІ пишуть, що у горілці та їжі, яку при несли дівчата, був миш’як. В результаті 24 окупанти вмерли, а ще 11 госпіталізовано. Наразі відомо, що дівчат не знайшли. У росіян триває слідство. 

Нагадаємо, російська пропаганда випустила нову фейкову історію про події в Одесі. Росіяни стверджують, що українських військових, які загинули на полі бою, ховають під табличками "хірургічні відходи". Проте фактчекери та аналіз супутникових знімків підтверджують, що ця інформація — брехня. 

Також ми писали, що російська пропаганда розпочала поширювати дезінформацію, стверджуючи, що потрібно готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою. Однак це черговий фейк. 

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