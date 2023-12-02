Частування для росіян — у Сімферополі дівчата отруїли 35 окупантів
РосЗМІ повідомляють, що у тимчасово окупованому Сімферополі отруїлось 35 окупантів. Курйоз трапився в одній із військових частин терористів, після того, як вони випили горілку принесену невідомими дівчатами.
Про це повідомляють росЗМІ.
"Прийшли на КПП військової частини дві милі дівчини, представилися місцевими мешканками. Принесли сім пляшок горілки та трохи закуски: рибу, ковбасу, хліб, сир. Сказали охороні, що хочуть віддячити нашим хлопцям за те, що їх захищають. Хлопці горілку та закуску взяли, випили з товаришами по службі та закусили. І багато хто отруївся", – йдеться у повідомленні.
Отруєння окупантів у Сімферополі
РосЗМІ пишуть, що у горілці та їжі, яку при несли дівчата, був миш’як. В результаті 24 окупанти вмерли, а ще 11 госпіталізовано. Наразі відомо, що дівчат не знайшли. У росіян триває слідство.
Нагадаємо, російська пропаганда випустила нову фейкову історію про події в Одесі. Росіяни стверджують, що українських військових, які загинули на полі бою, ховають під табличками "хірургічні відходи". Проте фактчекери та аналіз супутникових знімків підтверджують, що ця інформація — брехня.
Також ми писали, що російська пропаганда розпочала поширювати дезінформацію, стверджуючи, що потрібно готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою. Однак це черговий фейк.
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