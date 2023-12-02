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Росіяни придумали черговий міф про могили військових в Одесі — деталі

2 грудня 2023 12:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни придумали черговий міф про могили військових в Одесі — деталі
Схема Західного цвинтарю в Одесі. Фото: похоронне бюро
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Російська пропаганда випустила нову фейкову історію про події в Одесі. Росіяни стверджують, що українських військових, які загинули на полі бою, ховають під табличками "хірургічні відходи". Проте фактчекери та аналіз супутникових знімків підтверджують, що ця інформація — брехня.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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"Відеоролик, що розповсюджується пропагандистськими Z-каналами у Telegram, датується 2015 роком і не має жодного відношення до сучасних подій", — йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, що за допомогою аналізу супутникових знімків встановлено, що фільмування зроблені на Західному цвинтарі Одеси, де поховані бездомні, хірургічні відходи та трупи невстановлених осіб. Ці могили з'явилися задовго до подій на сході України, і вони абсолютно не пов'язані з українськими військовими. Також додамо, що  подібні ділянки існують на цвинтарях у багатьох великих містах України.

Нагадаємо, російська пропаганда розпочала поширювати дезінформацію, стверджуючи, що потрібно готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою. Однак це черговий фейк. 

Також ми писали, що в Одесі винесли вирок колаборанту, який на замовлення російських медіа знімав фейкові відео про мобілізацію в Україні. Чоловік разом зі своїм подільником записав інтерв'ю з "військовим", який розповідав про "жахіття на вулицях міста".

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