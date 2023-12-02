Россияне придумали очередной миф о могилах военных в Одессе — подробности

Схема Западного кладбища в Одессе. Фото: похоронное бюро

Российская пропаганда выпустила новую фейковую историю о событиях в Одессе. Россияне утверждают, что украинских военных, погибших на поле боя, хоронят под табличками "хирургические отходы". Тем не менее фактчекеры и анализ спутниковых снимков подтверждают, что эта информация — ложь.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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"Видеоролик, распространяемый пропагандистскими Z-каналами в Telegram, датируется 2015 годом и не имеет никакого отношения к современным событиям", — говорится в сообщении.

Отметим, что с помощью анализа спутниковых снимков установлено, что съемки сделаны на Западном кладбище Одессы, где похоронены бездомные, хирургические отходы и трупы неустановленных лиц. Эти могилы появились задолго до событий на востоке Украины и совершенно не связаны с украинскими военными. Также добавим, что подобные участки есть на кладбищах во многих крупных городах Украины.

Напомним, российская пропаганда начала распространять дезинформацию, утверждая, что следует готовиться к обороне между Николаевом и Одессой. Однако это очередной фейк.

Также мы писали, что в Одессе вынесли приговор коллаборанту, который по заказу российских медиа снимал фейковые видео о мобилизации в Украине. Мужчина вместе со своим подельником записал интервью с "военным", который рассказывал о "ужасах на улицах города".