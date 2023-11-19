Росіяни вигадали собі новину про підготовку до оборони Одеси та Миколаєва

Фейкова лінія оборони між Одесою та Миколаєвом. Фото: фотоколаж

Російська пропаганда розпочала поширювати дезінформацію, стверджуючи, що потрібно готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою. Однак це черговий фейк.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Оборона між Миколаєвом і Одесою

У своїх Telegram-каналах окупанти пишуть, що Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний віддав наказ готуватися до оборони між Миколаєвом і Одесою. У центрі стратегічних комунікацій наголошують, що таку інформацію не публікував Генштаб ЗСУ, та й не міг, адже подібні теми – секретні.

"У цьому фейку пропагандисти намагаються деморалізувати українців брехнею не лише про "майбутній наступ РФ, який може призвести до втрат українських територій", а й про "розбрат між Залужним і Зеленським", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Організації Об'єднаних Націй (ООН) спростували фейки російської пропаганди про те, що судно в порту Южного було "законною ціллю" удару. Балкер під прапором Ліберії зайшов до Одеської області на завантаження зерном для країн Азії.

Також ми писали, що в Одесі винесли вирок колаборанту, який на замовлення російських медіа знімав фейкові відео про мобілізацію в Україні. Чоловік разом зі своїм подільником записав інтерв'ю з "військовим", який розповідав про "жахіття на вулицях міста".