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Судно на Одещині не було законною ціллю удару — в ООН спростували фейки РФ

13 листопада 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Судно на Одещині не було законною ціллю удару — в ООН спростували фейки РФ
Пошкоджене судно у Южному. Фото: Сили оборони півдня
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) спростували фейки російської пропаганди про те, що судно в порту Южного було "законною ціллю" удару. Балкер під прапором Ліберії зайшов до Одеської області на завантаження зерном для країн Азії. 

Про це повідомила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

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За її словами, корабель, у який 8 листопада поцілила російська ракета Х-31П, був цивільним і не займався транспортуванням озброєння. Такі дії РФ не є "законними", а порушують міжнародне гуманітарне право.

"Міжнародна морська організація ООН неодноразово закликала Росію припинити свою "незаконну діяльність у Чорному морі й забезпечити безпеку і благополуччя моряків, безпеку міжнародного судноплавства та морського середовища у всіх постраждалих районах; і поважати свої зобов’язання за відповідними міжнародними договорами", — наголосила Браун. 

Заяви російської пропаганди

РосЗМІ заявляли, що РФ завдала удару по іноземному цивільному судну цілком легально, адже воно було порушником і діяло всупереч забороні міноборони Росії на захід у порти України. 

Що відомо про атаку на судно

Нагадаємо, в Інтернеті почало ширитися відео наслідків ракетного удару по цивільному судну на Одещині. Йдеться про балкер під прапором Ліберії, яке знаходилося у порту Южного.

Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати. Крім того, загинув лоцман, який був громадянином України. 

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