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Судно на Одещині не было законной целью удара — в ООН опровергли фейки РФ

13 ноября 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Судно на Одещині не было законной целью удара — в ООН опровергли фейки РФ
Поврежден судно в Южном. Фото: Силы обороны юга
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Организации Объединенных Наций (ООН) опровергли фейки российской пропаганды о том, что судно в порту Южного было "законной целью" удара. Балкер под флагом Либерии зашел в Одесскую область на погрузку зерном для стран Азии.

Об этом сообщила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун.

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По ее словам, корабль, в который 8 ноября попала российская ракета Х-31П, был гражданским и не занимался транспортировкой вооружения. Такие действия РФ не являются "законными", а нарушают международное гуманитарное право.

"Международная морская организация ООН неоднократно призывала Россию прекратить свою "незаконную деятельность в Черном море и обеспечить безопасность и благополучие моряков, безопасность международного судоходства и морской среды во всех пострадавших районах"; и уважать свои обязательства по соответствующим международным договорам", — подчеркнула Браун.

Заявления российской пропаганды

РосСМИ заявляли, что РФ нанесла удар по иностранному гражданскому судну вполне легально, ведь оно было нарушителем и действовало вопреки запрету минобороны России на мероприятие в порты Украины.

Что известно об атаке на судно

Напомним, в Интернете начало распространяться видео последствий ракетного удара по гражданскому судну в Одесской области. Речь идет о балкере под флагом Либерии, которое находилось в порту Южного.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара трое филиппинских моряков, находившихся в экипаже судна, получили травмы, и одного из них пришлось госпитализировать. Кроме того, погиб лоцман, являвшийся гражданином Украины.

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