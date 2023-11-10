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Удар по цивільному судну в Одеській області був помилкою російського пілота — британська розвідка

10 листопада 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Удар по цивільному судну в Одеській області був помилкою російського пілота — британська розвідка
Удар по судну в Одеській області був помилкою пілота РФ. Фото: wikipedia org
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області ворог вдарив у цивільне судне помилково. Ймовірно, що на меті був військовий радар поблизу порту. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Британії.

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Судно під прапором Ліберії, в яке було влучання, було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю. Внаслідок ворожої атаки загинув лоцман-українець.

Розвідка припускає, що окупанти випустили ракету, вважаючи, що цілять у військовий радар. Ймовірно, росіяни спутали його з радаром на цивільному судні.

"Якщо так, то це свідчить про невдалу тактику застосування зброї з боку російського пілота", — йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що ворог вкотре вдарив по припортовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок цієї атаки на цивільному судні загинув лоцман, який був громадянином України.

Також ми писали, що станом на 10 листопада на бойовому патрулюванні в Чорному морі залишається ворожий флот. Наразі загрози від ракетоносіїв немає, але ситуація може змінитися будь-якої миті.

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