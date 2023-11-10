Удар по гражданскому судну в Одесской области был ошибкой российского пилота — британская разведка

Удар по судну в Одесской области был ошибкой пилота РФ. Фото: wikipedia org

В Одесской области враг ударил в гражданское судно по ошибке. Вероятно, что целью был военный радар вблизи порта.

Об этом сообщает прессслужба Минобороны Британии .

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Судно под флагом Либерии, в которое попадалось, было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай. В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец.

Разведка предполагает, что оккупанты выпустили ракету, считая, что целятся в военный радар. Вероятно, россияне спутали его с радаром на гражданском судне.

"Если да, то это свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота", — говорится в сводке.

Напомним, что враг еще раз ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате этой атаки на гражданском судне погиб лоцман, который был гражданином Украины.

Также мы писали, что на 10 ноября на боевом патрулировании в Черном море остается вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, но ситуация может измениться в любой момент.