Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Удар по гражданскому судну в Одесской области был ошибкой российского пилота — британская разведка arrow

Удар по гражданскому судну в Одесской области был ошибкой российского пилота — британская разведка

10 ноября 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Удар по гражданскому судну в Одесской области был ошибкой российского пилота - британская разведка
Удар по судну в Одесской области был ошибкой пилота РФ. Фото: wikipedia org
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области враг ударил в гражданское судно по ошибке. Вероятно, что целью был военный радар вблизи порта.

Об этом сообщает прессслужба Минобороны Британии .

Читайте также:

Судно под флагом Либерии, в которое попадалось, было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай. В результате вражеской атаки погиб лоцман-украинец.

Разведка предполагает, что оккупанты выпустили ракету, считая, что целятся в военный радар. Вероятно, россияне спутали его с радаром на гражданском судне.

"Если да, то это свидетельствует о неудачной тактике применения оружия со стороны российского пилота", — говорится в сводке.

Напомним, что враг еще раз ударил по припортовой инфраструктуре Одесской области. В результате этой атаки на гражданском судне погиб лоцман, который был гражданином Украины.

Также мы писали, что на 10 ноября на боевом патрулировании в Черном море остается вражеский флот. Пока угрозы от ракетоносителей нет, но ситуация может измениться в любой момент.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

Новость с видео

04:17 "Мы в космосе не одни" — ученые услышали очень странные звуки планет

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях - 80x80

Будут ли выборы — Разумков о разговорах среди политиков и своих амбициях

06:40Цены на металлолом в ноябре. Сколько стоит 1 кг чермета в Украине.

10:18 Луческу уходит из "Динамо" — появился еще один претендент на пост тренера команды

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

08:30 Украинцам выплачивают компенсацию до 1 тыс. грн ежемесячно — кто имеет право

Актуальное по теме