Відео наслідків ракетного удару РФ по судну на Одещині
В Інтерні почало ширитися відео наслідків ракетного удару по цивільному судну на Одещині. Йдеться про балкер під прапором Ліберії, яке знаходилося у порту Южного.
Про це Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж.
Атака на Одеську область 8 листопада
Російські війська випустили ракету, яка вразила верхню частину комерційного морського судна, що ходить під ліберійським прапором. Ракета вдарила по кораблю, коли він заходив у порт на Одещині.
Також повідомлялося, що в результаті ракетного удару троє філіппінських моряків, які перебували в екіпажі судна, зазнали травм, і одного з них довелося госпіталізувати. Крім того, загинув лоцман, який був громадянином України.
Нагадаємо, станом на 13 листопада у Чорному морі на бойовому чергуванні стабільно залишається один ворожий корабель. Ракетоносіїв на рейді не зафіксовано, проте ситуація може змінитися будь-якої миті.
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