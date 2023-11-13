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Видео последствий ракетного удара РФ по судну в Одесской области

13 ноября 2023 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Видео последствий ракетного удара РФ по судну в Одесской области
Момент удара по гражданскому судну. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Интерне начало распространяться видео последствий ракетного удара по гражданскому судну в Одесской области. Речь идет о балкере под флагом Либерии, которое находилось в порту Южного.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Российские войска выпустили ракету, поразившую верхнюю часть коммерческого морского судна, проходящего под либерийским флагом. Ракета ударила по кораблю, когда он заходил в порт в Одесской области.

Также сообщалось, что в результате ракетного удара трое филиппинских моряков, находившихся в экипаже судна, получили травмы, и одного из них пришлось госпитализировать. Кроме того, погиб лоцман, являвшийся гражданином Украины.

Напомним, на 13 ноября в Черном море на боевом дежурстве стабильно остается один вражеский корабль. Ракетоносители на рейде не зафиксированы, однако ситуация может измениться в любой момент.

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