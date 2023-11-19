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Россияне придумали новость о подготовке к обороне Одессы и Николаева

19 ноября 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне придумали новость о подготовке к обороне Одессы и Николаева
Фейковая линия обороны между Одессой и Николаевом. Фото: фотоколлаж
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Российская пропаганда начала распространять дезинформацию, утверждая, что нужно готовиться к обороне между Николаевом и Одессой. Однако это очередной фейк.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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В своих Telegram-каналах оккупанты пишут, что Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный отдал приказ готовиться к обороне между Николаевом и Одессой. В центре стратегических коммуникаций отмечают, что такую информацию не публиковал Генштаб ВСУ, и не мог, ведь подобные темы – секретные.

"В этом фейке пропагандисты пытаются деморализовать украинцев ложью не только о "будущем наступлении РФ, которое может привести к потерям украинских территорий", но и о "раздоре между Залужным и Зеленским", — говорится в сообщении.

Напомним, в Организации Объединенных Наций (ООН) опровергли фейки российской пропаганды о том, что судно в порту Южного было "законной целью" удара. Балкер под флагом Либерии зашел в Одесскую область на погрузку зерном для стран Азии.

Также мы писали, что в Одессе вынесли приговор коллаборанту, который по заказу российских медиа снимал фейковые видео о мобилизации в Украине. Мужчина вместе со своим подельником записал интервью с "военным", который рассказывал о "ужасах на улицах города".

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