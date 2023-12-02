Угощение для россиян — в Симферополе девушки отравили 35 оккупантов
РосСМИ сообщают, что во временно оккупированном Симферополе отравилось 35 оккупантов. Курьез случился в одной из воинских частей террористов, после того, как они выпили водку, принесенную неизвестными девушками.
Об этом сообщают РосСМИ.
"Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами. Принесли семь бутылок водки и немного закуски: рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших ребят за то, что их защищают. Ребята водку и закуску взяли, выпили с сослуживцами и закусили. И многие отравились", — говорится в сообщении.
Отравление оккупантов в Симферополе
РосСМИ пишут, что в водке и еде, которую принесли девушки, был мышьяк. В результате 24 кафира умерли, а еще 11 госпитализированы. Пока известно, что девушек не нашли. У россиян продолжается следствие.
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