Военная часть в Крыму в начале оккупации. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters

РосСМИ сообщают, что во временно оккупированном Симферополе отравилось 35 оккупантов. Курьез случился в одной из воинских частей террористов, после того, как они выпили водку, принесенную неизвестными девушками.

Об этом сообщают РосСМИ.

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"Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами. Принесли семь бутылок водки и немного закуски: рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших ребят за то, что их защищают. Ребята водку и закуску взяли, выпили с сослуживцами и закусили. И многие отравились", — говорится в сообщении.

Сообщение об отравлении окупантов. Фото: скриншот

Отравление оккупантов в Симферополе

РосСМИ пишут, что в водке и еде, которую принесли девушки, был мышьяк. В результате 24 кафира умерли, а еще 11 госпитализированы. Пока известно, что девушек не нашли. У россиян продолжается следствие.

Напомним, российская пропаганда выпустила новую фейковую историю о событиях в Одессе. Россияне утверждают, что украинских военных, погибших на поле боя, хоронят под табличками "хирургические отходы". Однако фактчекеры и анализ спутниковых снимков подтверждают, что эта информация — ложь.

Также мы писали, что российская пропаганда приступила к распространению дезинформации, утверждая, что нужно готовиться к обороне между Николаевом и Одессой. Однако это очередной фейк.