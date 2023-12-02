Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Угощение для россиян — в Симферополе девушки отравили 35 оккупантов arrow

Угощение для россиян — в Симферополе девушки отравили 35 оккупантов

2 декабря 2023 15:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Угощение для россиян — в Симферополе девушки отравили 35 оккупантов
Военная часть в Крыму в начале оккупации. Иллюстративная фотография. Фото: Reuters
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

РосСМИ сообщают, что во временно оккупированном Симферополе отравилось 35 оккупантов. Курьез случился в одной из воинских частей террористов, после того, как они выпили водку, принесенную неизвестными девушками.

Об этом сообщают РосСМИ.

Читайте также:

"Пришли на КПП воинской части две милые девушки, представились местными жительницами. Принесли семь бутылок водки и немного закуски: рыбу, колбасу, хлеб, сыр. Сказали охране, что хотят отблагодарить наших ребят за то, что их защищают. Ребята водку и закуску взяли, выпили с сослуживцами и закусили. И многие отравились", — говорится в сообщении.

Сообщение об отравлении окупантов. Фото: скриншот

Отравление оккупантов в Симферополе

РосСМИ пишут, что в водке и еде, которую принесли девушки, был мышьяк. В результате 24 кафира умерли, а еще 11 госпитализированы. Пока известно, что девушек не нашли. У россиян продолжается следствие.

Напомним, российская пропаганда выпустила новую фейковую историю о событиях в Одессе. Россияне утверждают, что украинских военных, погибших на поле боя, хоронят под табличками "хирургические отходы". Однако фактчекеры и анализ спутниковых снимков подтверждают, что эта информация — ложь.

Также мы писали, что российская пропаганда приступила к распространению дезинформации, утверждая, что нужно готовиться к обороне между Николаевом и Одессой. Однако это очередной фейк.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме