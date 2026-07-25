Через Одещину до Молдови: без цього документа не пустять

Прикордонниця перевіряє документ. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Українцям, які планують поїздку до Молдови власним автомобілем через пункти пропуску на Одещині, варто заздалегідь перевірити, чи є серед документів чинний сертифікат технічного огляду. Без нього молдовські прикордонні служби можуть відмовити у в'їзді.

Про це інформують Новини.LIVE.

Сертифікат техогляду на кордоні

Сертифікат технічного огляду підтверджує, що автомобіль відповідає вимогам безпеки та може брати участь у дорожньому русі. Документ видають після проходження технічного контролю на акредитованій станції.

Під час огляду фахівці перевіряють справність гальмівної системи, рульового керування, зовнішніх світлових приладів, стан шин, рівень шкідливих викидів та інші технічні характеристики транспортного засобу.

Які документи потрібно мати на кордоні з Молдовою

закордонний або біометричний паспорт;

водійське посвідчення;

свідоцтво про реєстрацію автомобіля;

чинний сертифікат технічного огляду;

міжнародний страховий поліс "Зелена картка";

віньєтку для користування дорогами Молдови.

Молдовські митники також нагадують про обмеження щодо ввезення товарів. Що не можна ввозити:

зброю;

наркотичні речовини;

рецептурні ліки без підтвердних документів;

м'ясні та молочні продукти;

мед;

саджанці й рослини без відповідних дозволів.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, в Одеській області планують збудувати дорогу в обхід Паланки, яка дозволить рухатися між громадами регіону без перетину молдовської території. Попередньо її довжина становитиме близько 10 кілометрів, а вартість проєкту оцінюють у 10-20 млрд гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області завершили модернізацію одразу чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Молдовою. Зокрема, завершили ремонтні роботи "Старокозаче — Тудора", "Долинське — Чишмікіой", "Лісне — Сеіць" та "Малоярославець 1 — Чадир-Лунга". На пунктах оновили інженерні мережі, встановили модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення та облаштували пішохідну інфраструктуру.