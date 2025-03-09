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Через Паланку краще не виїжджати — ситуація на трасі Одеса-Рені

9 березня 2025 17:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні
Затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю ввечері, 9 березня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області зібралися великі черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин на проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години. 

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 1
Затори до Паланки. Фото: скриншот

Окрім цього, за інформацією молдавських прикордонників, на самому пункті великі черги на в'їзді до Республіки Молдова. Прикордонна поліція вживає заходів для впорядкування транскордонного руху та працює на максимальній потужності.

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Молдавські прикордонники радять водіям варто обрати цей маршрут, щоб швидше перетнути кордон.

Через Паланку краще не виїжджати — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 2
Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Виїзд за кордон — яка ситуація на пропускних пунктах Одещини - фото 3
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Затори на трасі Одеса-Рені — черги на кордоні збільшуються - фото 4
Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі одну з вулиць перейменували на честь Якова Бардаха, який заснував екстрену медицину. Також ми писали, що студенти з вразливих категорій в Одесі тепер зможуть отримувати соціальні стипендії довше.

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