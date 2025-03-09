Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

У неділю ввечері, 9 березня, на трасі Одеса-Рені спостерігаються локальні затори, а на прикордонних пунктах пропуску в Одеській області зібралися великі черги. Мандрівникам до сусідніх країн доведеться затриматися на декілька годин на проходження митного пункту.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки та перед КПП. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Окрім цього, за інформацією молдавських прикордонників, на самому пункті великі черги на в'їзді до Республіки Молдова. Прикордонна поліція вживає заходів для впорядкування транскордонного руху та працює на максимальній потужності.

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Молдавські прикордонники радять водіям варто обрати цей маршрут, щоб швидше перетнути кордон.

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування сягає декількох годин. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах Сарати і в селі Холмське, Броска та на самому пункті пропуску "Орлівка". Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одесі одну з вулиць перейменували на честь Якова Бардаха, який заснував екстрену медицину. Також ми писали, що студенти з вразливих категорій в Одесі тепер зможуть отримувати соціальні стипендії довше.