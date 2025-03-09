В Одесі вулицю перейменували на честь Якова Бардаха

Вказівник з назвами вулиць. Фото: Новини.LIVE

В Одесі одну з вулиць перейменували на честь Якова Бардаха, який змінив медицину. Саме ця особа стояла біля джерел створення першої станції швидкої допомоги. Його ідея врятувала безліч життів і стала основою для сучасної екстреної медицини.

Про це у неділю, 9 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Допис мерії. Фото: скриншот

Яку вулицю перейменували на честь Якова Бардаха

За інформацією мерії, нову назву отримала 2-га Суворовська вулиця. Вона розташовується в Пересипському районі.

Вулиця Якова Бардаха. Фото: скриншот з google/maps

Яків Бардах і Одеса

Наприкінці XIX століття несвоєчасне надання медичної допомоги було серйозною проблемою, що призводила до високої смертності. Яків Бардах вирішив змінити ситуацію й у 1890 році запропонував створення служби "швидкої допомоги". Його ідею підтримав граф Михайло Толстой, який повністю профінансував проєкт — від будівництва станції до навчання лікарів і закупівлі карет.

Засновник екстреної медицини Яків Барда. Фото: ОМР

Бардах особисто контролював процес, і вже за три роки, у 1903-му, в Одесі відкрилася перша станція швидкої допомоги. Перший виїзд карети швидкої відбувся 20 вересня того ж року.

Яків Бардах помер 18 червня 1929 року у віці 72 років. Його ім’я назавжди пов’язане з розвитком екстреної медицини в Україні. Сьогодні на будівлі швидкої допомоги у Валіховському провулку, де розташована його перша станція, встановлена меморіальна дошка на його честь.

Нагадаємо, в Одесі депутат запропонував перейменувати парк Марка Твена. Також ми писали, що в Одесі місцеві активісти вимагають зафарбувати стінописи в готелі у центрі міста.