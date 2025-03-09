В Одессе улицу переименовали в честь Якова Бардаха

Указатель с названиями улиц. Фото: Новини.LIVE

В Одессе одну из улиц переименовали в честь Якова Бардаха, который изменил медицину. Именно этот человек стоял у истоков создания первой станции скорой помощи. Его идея спасла множество жизней и стала основой для современной экстренной медицины.

Об этом в воскресенье, 9 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Какую улицу переименовали в честь Якова Бардаха

По информации мэрии, новое название получила 2-я Суворовская улица. Она располагается в Пересыпском районе.

Улица Якова Бардаха. Фото: скриншот с google/maps

Яков Бардах и Одесса

В конце XIX века несвоевременное оказание медицинской помощи было серьезной проблемой, приводившей к высокой смертности. Яков Бардах решил изменить ситуацию и в 1890 году предложил создание службы "скорой помощи". Его идею поддержал граф Михаил Толстой, который полностью профинансировал проект — от строительства станции до обучения врачей и закупки карет.

Основатель экстренной медицины Яков Барда. Фото: ОГС

Бардах лично контролировал процесс, и уже через три года, в 1903-м, в Одессе открылась первая станция скорой помощи. Первый выезд кареты скорой состоялся 20 сентября того же года.

Яков Бардах умер 18 июня 1929 года в возрасте 72 лет. Его имя навсегда связано с развитием экстренной медицины в Украине. Сегодня на здании скорой помощи в Валиховском переулке, где расположена его первая станция, установлена мемориальная доска в его честь.

Напомним, в Одессе депутат предложил переименовать парк Марка Твена. Также мы писали, что в Одессе местные активисты требуют закрасить стенописи в отеле в центре города.