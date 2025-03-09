Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на границе

Пробки на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

В воскресенье вечером, 9 марта, на трассе Одесса-Рени наблюдаются локальные пробки, а на пограничных пунктах пропуска в Одесской области собрались большие очереди. Путешественникам в соседние страны придется задержаться на несколько часов на прохождение таможенного пункта.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки и перед КПП. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Кроме этого, по информации молдавских пограничников, на самом пункте большие очереди на въезде в Республику Молдова. Пограничная полиция принимает меры для упорядочения трансграничного движения и работает на максимальной мощности.

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока свободен. Молдавские пограничники советуют водителям стоит выбрать этот маршрут, чтобы быстрее пересечь границу.

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания достигает нескольких часов. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах Сараты и в селе Холмское, Броска и на самом пункте пропуска "Орловка". Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Пробки на пункте пропуска "Рени - Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, в Одессе одну из улиц переименовали в честь Якова Бардаха, который основал экстренную медицину. Также мы писали, что студенты из уязвимых категорий в Одессе теперь смогут получать социальные стипендии дольше.