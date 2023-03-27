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Через погіршення погодних умов ворог завів кораблі у пункти базування

27 березня 2023 10:21
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Через погіршення погодних умов ворог завів кораблі у пункти базування
Штормова погода допомагає українським військовим
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Через погіршення погодних умов корабельне угруповування ворога переформатовується та заводиться у пункти базування.  Штормова погода допомагає — ворожих кораблів у Чорному морі поменшало.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

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"Унаслідок погіршення погодних умов окупанти вимушені заводити свої кораблі в пункти базування. Тож, якщо вчора на бойовому чергуванні знаходилися два підводних ракетоносії, то вже надвечір залишився тільки один підводний човен з чотирма "Калібрами" на борту", — розказала Гуменюк.

Втім, як зазначає речниця ОК "Південь", окупанти можуть вивести додаткові кораблі з крилатими ракетами впродовж двох-трьох годин.

"Якщо ворожі кораблі виходять на чергування, то, певна річ, вони мають чим атакувати. Тому громадянам варто бути обережними та відповідально ставитися до сигналів повітряної тривоги. Адже ракетна атака може статися у будь-який момент", — наголосила Наталя Гуменюк.

Крім того, вона зазначила, що пуск ракет із підводного човна виявити  українським силам ППО складніше. У такому випадку громадянам необхідно діяти швидко та оперативно.

Зазначимо, в Одеській області ніч з 26 на 27 березня минула без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Проте загроза з Чорного моря для регіону залишається актуальною не тільки через детонацію ворожих мін, але й внаслідок перебування там російських підводних човнів.

Нагадаємо, напередодні  в Чорному морі на бойовому чергуванні було зафіксовано 10 ворожих кораблів. З них 2 носії крилатих ракет "Калібр": загальний залп до 8 ракет.

Фото: armyinform 

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