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Ворог тримає у Чорному морі 13 кораблів, два із яких — ракетоносії

26 березня 2023 11:23
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Ворог тримає у Чорному морі 13 кораблів
Сумарний залп ракет до запуску 8 "калібрів"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У Чорному морі на бойовому чергуванні продовжують перебувати надводні та підводні ракетоносії. Пуск "калібрів" може бути у будь-який момент.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України  Наталія Гуменюк.

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За її словами, корабельне угруповування ворога продовжує розосереджуватися по Чорному морі в тих районах, які вони вважають безпечними для себе. За їхніми прогнозами українська зброя туди сягнути не може.  Тому вони тримаються південного сходу Кримського півострова і в напрямку Новоросійська.  Але і звідти ракетоносії можуть завдавати ударів  по всій території України.

"Зараз на бойовому чергуванні 13 кораблів і суден забезпечення.Серед них 2 підводних ракетоносіїв. Це означає, що сумарний залп 8 "калібрі" може бути готовий до запуску. Підводні носії та старт із них ракет, трохи ускладнює роботу нашої ППО, бо виявити пуск з-під води досить складно, але  можливо.  Тому, коли лунає сигнал повітряної тривоги, це означає, що загроза є, вибух може статися дуже швидко",— зазначила Наталія Гуменюк.

 Крім того, за її словами, надводні ракетоносії заведені у пункти базування, хоча за кілька діб до цього чергували 4: два надводних, два підводних. 

"Наші підозри про те, що надводні були не споряджені скоріш за все виправдалися, бо той вантаж, що їхав через Джанкой трішки не доїхав. Вочевидь вони зараз заведені у пункти базування, оскільки не можуть бути застосовані. Але підводні ракетоносії на місці, це дозволяє нам оцінювати рівень ракетної загрози, як досить високий, бо, як правило, активність ворожої авіації протягом кількох годин і взаємодія із морськими ракетоносіями можуть свідчити про підготовку до ракетної атаки. Наразі ми не спостерігаємо активності ворожої авіації, але вона може протягом доби активізуватися",— наголосила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо,сьогодні  Чорне море штормить. Небезпека дрейфуючих мін зростає. Є загроза вибухів.

Фото: L.B.ua

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