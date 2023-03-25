Окупанти шукають нову тактику: Гуменюк пояснила, чи відмовиться рф від масованих обстрілів
Війна триває, й ракетні атаки рф будуть продовжуватись. Втім, наразі більш ймовірні точкові удари по конкретних об’єктах.
Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
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"Глобально тактика ворога наразі знаходиться в пошуковому стані. Вони вибирають що з того, що вже було застосовано, й може спрацювати. Масовані ракетні вже відходять в минуле. В них немає такого потенціалу, щоб запустити одразу 50-80 ракет — це вже дуже безглуздий крок. Однак виключати в абсолюті його неможливо. Ми маємо досвід протидії ворогові, який не керується правилами, нормами та законами", — зазначила Наталя Гуменюк.
Речниця ОК "Південь" додала, що наразі вочевидь будуть використовуватись точкові атаки. Чи ракетні, чи "шахедні". Ворог отримав чергову підтримку з дронами-камікадзе.
В пріоритеті залишатимуться об’єкти енергетичної інфраструктури. Адже це тиск на населення. Електрика має дуже велике значення для розвитку економіки та для побутових зручностей.
Зазначимо, корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць. Втім, ракетоносії на бойовому чергуванні.
Обстріли Одещини
Нагадаємо, ввечері 23 березня по Одещині було спрямовано дві авіаційні керовані ракети типу Х-59. Втім, сили ППО очікували такої атаки та були в постійні бойовій готовності.
Також 21 березня, застосовуючи заборонені міжнародним правом засоби ведення війни, росіяни завдали удар по одному з районів Одеси. Ракета влучила в будівлю монастиря. Обстріл Одеси — це так звана помста за "бавовну" у Джанкої. Кадри наслідків ракетного удару вже в матеріалі.