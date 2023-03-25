Оккупанты ищут новую тактику: Гуменюк объяснила, откажется ли рф от массированных обстрелов

Основная цель – энергетическая инфраструктура

Война продолжается и ракетные атаки россии будут продолжаться. Впрочем, более вероятны точечные удары по конкретным объектам.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Глобально тактика врага находится в поисковом состоянии. Они выбирают что из того, что уже было применено, и может сработать. Массированные ракетные уже уходят в прошлое. У них нет такого потенциала, чтобы запустить сразу 50-80 ракет — это уже очень нелепый шаг. Однако исключать в абсолюте ее невозможно. У нас есть опыт противодействия врагу, который не руководствуется правилами, нормами и законами", — отметила Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" добавила, что пока очевидно будут использоваться точечные атаки. Или ракетные, или "шахидные". Враг получил очередную поддержку с дронами камикадзе.

В приоритете будут оставаться объекты энергетической инфраструктуры. Это ведь давление на население. Электричество имеет большое значение для развития экономики и для бытовых удобств.

Отметим, корабельная группировка врага в Черном море к утру уменьшена до 10 единиц. Впрочем, ракетоносители на боевом дежурстве.

Обстрелы Одесчины

Напомним, вечером 23 марта по Одесчине были направлены две авиационные управляемые ракеты типа Х-59. Впрочем, силы ПВО ожидали такой атаки и были в постоянной боевой готовности.

Также 21 марта, применяя запрещенные международным правом средства ведения войны, россияне нанесли удар по одному из районов Одессы. Ракета попала в здание монастыря. Обстрел Одессы - это так называемая месть за "бавовну" в Джанкое. Кадры последствий ракетного удара уже в материале.