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Враг держит в Черном море 13 кораблей, два из которых — ракетоносители

26 марта 2023 11:23
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Враг держит в Черном море 13 кораблей
Суммарный залп ракет до запуска 8 "калибров"
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В Черном море на боевом дежурстве продолжают находиться надводные и подводные ракетоносители. Пуск "калибров" может быть в любой момент.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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По ее словам, корабельная группировка врага продолжает рассредоточиваться по Черному морю в районах, которые они считают безопасными для себя. По их прогнозам, украинское оружие туда достичь не может. Поэтому они держатся на юго-востоке Крымского полуострова и в направлении Новороссийска. Но и оттуда ракетоносители могут наносить удары по всей территории Украины.

"Сейчас на боевом дежурстве 13 кораблей и судов обеспечения. Среди них 2 подводных ракетоносителей. Это означает, что суммарный залп 8 "калибров" может быть готов к запуску. Подводные носители и старт с них ракет, немного усложняет работу нашей ПВО, потому что обнаружить пуск из-под воды достаточно сложно, но возможно. Поэтому, когда раздается сигнал воздушной тревоги, это означает, что угроза есть, взрыв может произойти очень быстро", — отметила Наталья Гуменюк.

Кроме того, по ее словам, надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, хотя за несколько суток до этого дежурили четыре: два надводных, два подводных.

"Наши подозрения о том, что надводные были не снаряжены скорее всего оправдались, потому что груз, который ехал через Джанкой, немного не доехал. Очевидно они сейчас заведены в пункты базирования, поскольку не могут быть применены. Но подводные ракетоносители на месте, это позволяет нам оценивать уровень ракетной угрозы, как достаточно высокий, потому что, как правило, активность вражеской авиации в течение нескольких часов и взаимодействие с морскими ракетоносителями могут свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке",— подчеркнула Наталья Гуменюк.

Напомним, сегодня Черное море штормит. Опасность дрейфующих мин растет. Есть угроза взрывов.

Фото: LBua

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