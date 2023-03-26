Враг держит в Черном море 13 кораблей, два из которых — ракетоносители
В Черном море на боевом дежурстве продолжают находиться надводные и подводные ракетоносители. Пуск "калибров" может быть в любой момент.
Об этом в эфире "Единого марафона" сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
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По ее словам, корабельная группировка врага продолжает рассредоточиваться по Черному морю в районах, которые они считают безопасными для себя. По их прогнозам, украинское оружие туда достичь не может. Поэтому они держатся на юго-востоке Крымского полуострова и в направлении Новороссийска. Но и оттуда ракетоносители могут наносить удары по всей территории Украины.
"Сейчас на боевом дежурстве 13 кораблей и судов обеспечения. Среди них 2 подводных ракетоносителей. Это означает, что суммарный залп 8 "калибров" может быть готов к запуску. Подводные носители и старт с них ракет, немного усложняет работу нашей ПВО, потому что обнаружить пуск из-под воды достаточно сложно, но возможно. Поэтому, когда раздается сигнал воздушной тревоги, это означает, что угроза есть, взрыв может произойти очень быстро", — отметила Наталья Гуменюк.
Кроме того, по ее словам, надводные ракетоносители заведены в пункты базирования, хотя за несколько суток до этого дежурили четыре: два надводных, два подводных.
"Наши подозрения о том, что надводные были не снаряжены скорее всего оправдались, потому что груз, который ехал через Джанкой, немного не доехал. Очевидно они сейчас заведены в пункты базирования, поскольку не могут быть применены. Но подводные ракетоносители на месте, это позволяет нам оценивать уровень ракетной угрозы, как достаточно высокий, потому что, как правило, активность вражеской авиации в течение нескольких часов и взаимодействие с морскими ракетоносителями могут свидетельствовать о подготовке к ракетной атаке",— подчеркнула Наталья Гуменюк.
Напомним, сегодня Черное море штормит. Опасность дрейфующих мин растет. Есть угроза взрывов.
Фото: LBua